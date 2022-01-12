Geleneksel Türk dokumaları dünyaya açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve dünyaya açılacak "Türkiye Dokuma Atlası Projesi"nin ilk sahne gösterimi büyükelçiler ve eşleri için yapıldı. Emine Erdoğan "Bu proje ile yok olmakla karşı karşıya kalan bu zengin kültürümüzü yeniden ihya etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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