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Geleneksel Türk dokumaları dünyaya açılıyor

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Giriş: 12.01.2022 11:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve dünyaya açılacak "Türkiye Dokuma Atlası Projesi"nin ilk sahne gösterimi büyükelçiler ve eşleri için yapıldı. Emine Erdoğan "Bu proje ile yok olmakla karşı karşıya kalan bu zengin kültürümüzü yeniden ihya etmeyi amaçlıyoruz" dedi.
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Geleneksel Türk dokumaları dünyaya açılıyor
Geleneksel Türk dokumaları dünyaya açılıyor
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