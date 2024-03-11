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Gelen sese kulak verin! Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 13:34
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta, hedefini başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, proje ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak." ifadelerini kullandı.
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Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu
Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu
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