Geçmişten bugüne İstanbul’da hava kirliliği! Kömürden nefes alınmıyordu

İstanbul'da hava kirliliği, 90'lı yılların başında herkesin sağlığını etkileyen bir boyuta ulaşmıştı. Hastaneler dolup taşıyor, vatandaşlar sokaklarda maske takıyordu. O yıllardan bugüne İstanbul'da hava kalitesinin nasıl artırıldı? İşte geçmişten günümüze İstanbul'da hava kirliliği...

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