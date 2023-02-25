26 Şubat 2023, Pazar
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Geçmişte Kılıçdaroğlu'na koşulsuz destek veren Karamallaoğlu söylem değiştirdi: 'Kazanacak aday' çıkışı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geçtiğimiz aylarda, "Yüzde 99 kazanır" diyerek koşulsuz destek açıklamaları yapan Karamollaoğlu, bugün ise söylem değiştirdi. Masada 3 aday ismi üzerinde durduklarını ve 'kazanacak adaydan taraf olacaklarını' ifade eden Karamollaoğlu, Meral Akşener ile birlikte bunu dile getiren ikinci isim oldu. Geride kalan gün masanın diğer ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini dile getirmişti. Yaşananlar koalisyondaki adaylık savaşlarını bir kez daha gözler önüne serdi.