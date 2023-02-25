26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Geçmişte Kılıçdaroğlu'na koşulsuz destek veren Karamallaoğlu söylem değiştirdi: 'Kazanacak aday' çıkışı

Geçmişte Kılıçdaroğlu'na koşulsuz destek veren Karamallaoğlu söylem değiştirdi: 'Kazanacak aday' çıkışı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2023 23:29
Güncelleme:25.02.2023 23:34
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geçtiğimiz aylarda, "Yüzde 99 kazanır" diyerek koşulsuz destek açıklamaları yapan Karamollaoğlu, bugün ise söylem değiştirdi. Masada 3 aday ismi üzerinde durduklarını ve 'kazanacak adaydan taraf olacaklarını' ifade eden Karamollaoğlu, Meral Akşener ile birlikte bunu dile getiren ikinci isim oldu. Geride kalan gün masanın diğer ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini dile getirmişti. Yaşananlar koalisyondaki adaylık savaşlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Karamollaoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu’na sırt çevirdi
Karamollaoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu'na sırt çevirdi
Deprem bölgesinde aşılama
Deprem bölgesinde aşılama
Enver Aysever: Kör cahildir bu Halk TV’nin sahibi
Enver Aysever: Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi
7.7 civarı yeni deprem ne zaman olur?
7.7 civarı yeni deprem ne zaman olur?
Başkan Erdoğan’ın ’kentsel dönüşüm’ çağrıları
Başkan Erdoğan'ın 'kentsel dönüşüm' çağrıları
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Prefabrik ve tuğla evler hazır!
Prefabrik ve tuğla evler hazır!
Yol çöktü, köprü zarar gördü
Yol çöktü, köprü zarar gördü
Balkar Beldesi’nde 4 metrelik kayma
Balkar Beldesi'nde 4 metrelik kayma
Hasar alan köyü A Haber görüntüledi
Hasar alan köyü A Haber görüntüledi
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Meral Akşener’e ağır sözler
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Meral Akşener'e ağır sözler
Sel felaketi sonrası Bozkurt
Sel felaketi sonrası Bozkurt
Daha Fazla Video Göster