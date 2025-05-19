GBT sorgusu kimliksiz yapılabilecek! Yaka kameraları ile sorgu dönemi

ASELSAN tarafından üretilen yaka kameralarının yaygınlaşmasıyla kolluk kuvvetleri GBT sorgulamasını artık kimlik olmadan yapabilecek. Yüz tanıma sistemiyle gerçekleşecek sorgulamalarda kişiler hakkında verilmiş yakalama, tutuklama ya da yurtdışına çıkma yasağı gibi bir durum olup olmadığına bakılacak.

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