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Gazze’ye 45 gündür aralıksız bombardıman! Bu kez Endonezya Hastanesi vuruldu

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 18:09
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’ye yönelik bombardımanı 45 gündür aralıksız olarak sürüyor. Katil İsrail Gazze’de taş üstünde taş bırakmadı. Son olarak Endonezya Hastanesi vuruldu. Savaş hattında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.
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