20 Kasım 2023, Pazartesi
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Gazze’ye 45 gündür aralıksız bombardıman! Bu kez Endonezya Hastanesi vuruldu
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’ye yönelik bombardımanı 45 gündür aralıksız olarak sürüyor. Katil İsrail Gazze’de taş üstünde taş bırakmadı. Son olarak Endonezya Hastanesi vuruldu. Savaş hattında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.