Gazze'nin sesi TBMM'den yükseliyor! A Haber'de değerlendirdiler

TBMM tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Meclis'te dünyaya seslenecek. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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