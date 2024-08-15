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Gazze'nin sesi TBMM'den yükseliyor! A Haber'de değerlendirdiler

Gazze'nin sesi TBMM'den yükseliyor! A Haber'de değerlendirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 15:20
TBMM tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Meclis'te dünyaya seslenecek. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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