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Gazzeli çocuk Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup

Gazzeli çocuk Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 15:49
Güncelleme:30.01.2025 15:50
Katil İsrail, 1 yılı aşkın süredir Gazze'de çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce Filistinliyi katletti. Bombardıman altında Gazzeli çocukların umutları, hayalleri ve eğitimleri yarım kalırken dünya ise sadece izlemekle yetindi. Türkiye'de anne ve babasının akademik eğitimini tamamladıktan sonra savaştan 3 ay önce Gazze'ye dönen 12 yaşındaki Filistinli Tasnim Olwan'a ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat ulaştı. Olwan, Başkan Erdoğan'a yazdığı Türkçe mektubunu sadece ahaber.com.tr ile paylaştı. Gazze'den Türkiye'ye uzanan satırlarda Olwan, "Herkesin gönlünde olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde. Sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor. Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik." ifadelerini kullandı.
Gazzeli çocuk Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup
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