Gazze’de can kaybı 65 bine dayandı! Ölümden kaçacak yer kalmadı

İşgal ordusu İsrail, Gazze’de sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor. Saldırılar her geçen gün daha da şiddetleniyor. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 65 bine dayandı.

