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Gazze’de can kaybı 511’e yükseldi! Filistinli doktor son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 15:17
İsrail saldırısında Gazze’de 511 kişi öldü, 2 bin 750 yaralı var. Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu anlattı. Othman, “Gazze’deki var olan sağlık sektörü bu kadar yaralı kaldıramaz. Yaralılar Mısır’a gidiyor. İlaç aynı şekilde İsrail izin verdiği müddetçe gönderiyoruz. Vermediği sürece Mısır tarafından gönderiyoruz.” dedi.
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