Gazze’de ateşkes için kritik gün

Gazze'deki İsrail katliamının sona erdirilebilmesi için bugün kritik gün. Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır'ın çağrısıyla Doha'da ateşkes görüşmeleri yapılacak ancak savaşın tarafı Hamas masada yok. Hamas, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul gören teklif üzerinden ilerlemek istiyor. Hamas İsrail'i, Gazze'deki katliamını uzatmak için görüşmeleri kılıf olarak kullanmak; ateşkes metnini değiştimekle suçluyor. israil'e göreyse durum tam tersi.

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