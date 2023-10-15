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Gazze sınırında patlama sesleri! Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi? 5 dakikada bir can kaybı...

A Haber
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Giriş: 15.10.2023 21:06
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, dünyanın gözünü çevirdiği noktadan son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Hiç sessizlik hakim değil. Yaklaşık 35-40 saniye önce yine üzerimizde roketlerin uçtuğunu söyleyelim. Bir yandan topçu atışları halen devam ediyor. Topçu atışlarına karşılık da El Kassam Tugayları’nın ateşlemiş olduğu füzeler bölgeye düşmeye devam ediyor. Bir kısmı az önce havada etkisiz hale getirildi. Karanlık olduğu için siz görebilecek misiniz bilmiyorum ama hemen benim sağ tarafımdan bir alev topu yükseldi. Dumanlar o noktadan yükselmeye devam ediyor. Ardı ardına top atışlarının devam ettiğini söyleyelim." dedi.
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