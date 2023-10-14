14 Ekim 2023, Cumartesi
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Gazze sınırına tank yığınağı! İsrail soykırım ve zorunlu göç için hazırlanıyor
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgede sivil gözetmeksizin bombalar atılıyor topçular ateşleniyor. Sivillerin tahliyesi için verilen sürede sivillerin kullandığı koridorlar bile hedef alınıyor. Gazze sınırına adeta tank yığınağı yapıldı. Bölgeden son durumu A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.