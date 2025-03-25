Gazze için sessiz kalan CHP’den Türk markalarına boykot provokasyonu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in günlerdir Saraçhane'de yaptığı skandal çağrılara bir yenisi daha eklendi. Özel, Türk markalarını hedef alarak boykot çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği katliam sonrasında tüm dünyanın siyonist markalara yönelik boykot çağrısına destek vermeyen Özel, dikkatleri üzerine çekerken yerli ve milli markaları hedef göstermesi tepkilere neden oldu. Özel'in Türkiye ekonomisini hedef alan çağrısı A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi.