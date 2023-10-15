Gazze canlı yayında bombalanıyor! İsrail’in harekat planı ne?

İşgal harekatı ne zaman başlayacak? Güzergah nasıl olacak? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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