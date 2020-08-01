01 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gaziantep'te tepki çeken görüntüler: Camide ayakkabı ile video çekip sosyal medyadan paylaştı! Savcılık harekete geçti

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler: Camide ayakkabı ile video çekip sosyal medyadan paylaştı! Savcılık harekete geçti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2020 10:52
Güncelleme:01.08.2020 10:58
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı. Tepki çeken görüntüler sonrası savcılık harekete geçti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, B.O'nun sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi.

"Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."

Camide tepki çeken görüntüler!
Camide tepki çeken görüntüler!
CHP’de kritik süreç! Kulisler kaynıyor
CHP’de kritik süreç! Kulisler kaynıyor
Hülya Koçyiğit'ten bayram mesajı!
Hülya Koçyiğit'ten bayram mesajı!
Ağır hasta sayımız neden yükseliyor?
Ağır hasta sayımız neden yükseliyor?
İYİ Parti'de Aylin Cesur çatlağı!
İYİ Parti'de Aylin Cesur çatlağı!
Türk bilim insanından Rusya'nın aşı iddiasına yanıt
Türk bilim insanından Rusya'nın aşı iddiasına yanıt
Oğan ve Özdağ'ın ırkçı söylemleri toplumu bölüyor
Oğan ve Özdağ'ın ırkçı söylemleri toplumu bölüyor
Bakan Koca 31 Temmuz vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca 31 Temmuz vaka sayılarını açıkladı
İnce'den sonra o isim de gemileri yaktı
İnce'den sonra o isim de gemileri yaktı
CHP'de kazan kaynıyor! Gemiler yakıldı
CHP'de kazan kaynıyor! Gemiler yakıldı
Çeşme'de 'gürültü kirliliği' isyanı!
Çeşme'de 'gürültü kirliliği' isyanı!
Bakan Albayrak Kurban Bayramı'nı kutladı
Bakan Albayrak Kurban Bayramı'nı kutladı
Daha Fazla Video Göster