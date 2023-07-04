04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten fabrikada yangın

Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten fabrikada yangın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2023 12:19
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep’te korkutan fabrika yangını!
Gaziantep'te korkutan fabrika yangını!
Savcı Sayan’ın acı günü!
Savcı Sayan’ın acı günü!
CHP kendi fondaş medyası ile kaos yaşıyor!
CHP kendi fondaş medyası ile kaos yaşıyor!
Gayrimenkul satışında yeni dönem!
Gayrimenkul satışında yeni dönem!
Alçak saldırıya sert tepki: Namertliktir
Alçak saldırıya sert tepki: Namertliktir
Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Gizli toplantının cezasını kesti!
Gizli toplantının cezasını kesti!
Akılalmaz! Emekli tuğgeneral destek verdi
Akılalmaz! Emekli tuğgeneral destek verdi
Kritik hafta! Aday olacak mı?
Kritik hafta! Aday olacak mı?
Fransa’da 7. gecede tansiyon neden düşmedi?
Fransa'da 7. gecede tansiyon neden düşmedi?
Memur ve emekli zamları belli oluyor
Memur ve emekli zamları belli oluyor
Daha Fazla Video Göster