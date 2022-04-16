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Gaziantep’te Ramazan heyecanı! İftara doğru kebapçılarda yoğun mesai

A Haber
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Giriş: 16.04.2022 09:41
Gaziantep'teki Ramazan heyecanını A Haber ekrana taşıdı. Tarihi Kalealtı Meydanı iftar vaktine doğru tatlı bir telaşa ev sahipliği yapıyor. Özellikle iftarda kebapçılar yoğun mesai harcıyor. Gaziantep'in tarihi kalesi de vatandaşlarda ayrı bir heyecan oluşturuyor. Kentte sahur vaktine kadar Ramazan coşkusu hiç eksik olmuyor.
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