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Gaziantep'te CHP'lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 09.05.2023 23:23
AK Parti Gaziantep Gençlik kollarının seçim standına CHP Gaziantep gençlik kolları üyelerinin saldırısının ardından önce CHP'li Ersin Atar silahını çekerek ateş etti, ardından hareket halindeki AK Parti otobüsüne kaldırım taşıyla saldırdılar.
CHP’lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı
CHP'lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı
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