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Gaziantep'te CHP'den AK Parti'ye saldırı: Başkan Erdoğan yaralı isimlerle telefonda görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2023 23:22
Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’te CHP’lilerin saldırdığı ve yaralanıp hastaneye kaldırılan AK Parti gençlik kolları üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül’ü arayıp yaralılar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı gençlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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