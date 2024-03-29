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Gaziantep’in yöresel lezzeti Yoğurtlu Kebap! Ustası tarifini A Haber’de verdi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 29.03.2024 21:11
İftar sofraları için alternatif lezzetleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. A Haber muhabiri Figen Koçak bugün de Şef Tahir Tekin Öztan'dan Yoğurtlu Kebap tarifi aldı. Bakalım püf noktaları neler…
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Yöresel lezzeti Yoğurtlu Kebap!
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