Gazetetci Bülent Erandaç: 'CHP’de hançer siyaseti ve işgal kaosu'

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla sarsılan partide, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin hukuku hiçe sayan hamleleri bardağı taşırdı. Gazeteci Bülent Erandaç, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan işgal girişimini, Kılıçdaroğlu’na kurulan pusuyu ve partiyi bekleyen büyük tasfiye sürecini A Haber ekranlarında tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Erandaç, Özel-İmamoğlu ikilisinin Kılıçdaroğlu’nu "arkadan hançerlediğini" belirterek, CHP’nin siyasi bir kördüğüme sürüklendiğini vurguladı.