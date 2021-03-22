Gazeteci-Yazar Metin Özkan'dan Ayşenur Arslan'a yanıt: Asıl Meclis’in üzerine yıldırım o gün düştü!

TBMM'ye düşen yıldırımdan bile Başkan Erdoğan'ı sorumlu tutacak kadar alçalan Halk TV'ye sert sözlerle yüklenen Gazeteci-Yazar Metin Özkan, CHP yandaşı medyayı köşeye sıkıştıran sorular yöneltti. Özkan, 15 Temmuz’da Meclis’in üstüne FETÖ denen terör örgütü tarafından bombalar yağdı. Ne dediler? “bu bir tiyatro” asıl Meclis’in üzerine yıldırım o gün düştü” dedi.

TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım düşmesi muhalefetin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. CHP yandaşı Halk TV'de skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Ayşenur Arslan, Meclis bahçesine düşen yıldırım üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve suçu O'na yükledi.

"ASIL MECLİS'İN ÜZERİNE YILDIRIM O GÜN DÜŞTÜ"

Halk TV'deki bu akılalmaz sözlere Gazeteci-Yazar Metin Özkan, A Haber'de yanıt verdi.

Özkan, "Bir Gara şehidi süreci yaşadık. 'Kimin öldürdüğü önemli değil suçlu Cumhurbaşkanı Erdoğan dediler' Bu sözün bittiği son noktaydı. Bunun üstünü altını sağını solunu tartışmak bence gerçekten Anadolu tabiri ya da sokak tabiriyle faso-fisodur. TBMM'deki CHP'nin Grup Başkanvekili çıktı, önündeki mikrofonu çekti ve masaya da vurarak 'Dünyanın en güzel işini yapsa bu iktidar karşı çıkacağız' dedi. Şimdi bu bakış açısı ile eleştirileri ben asla yadırgamıyorum. Bir gün çıkıp deseler ki; 'AK Parti-Cumhur İttifakı ya da hükümet ve daha da ileri gidiyorum devletimiz burada ne güzel hamle yaptı. Tebrik ediyoruz sonuna kadar arkasındayız' Bunu bugüne kadar duydunuz mu? Duymadık. Suriye operasyonu olur ne işimiz var? Libya ile bir anlaşma yaparsın olur ne işimiz var? dediler. Askerimizi karaladılar. Bu sözleri sarf edenlerin gerçekten Meclis'e düşen yıldırımdan önce Meclis'e düşen teröristleri, bölücüleri görmediler mi? 15 Temmuz'da Meclis'in üstüne FETÖ denen terör örgütü tarafından bombalar yağdı. Ne dediler? 'bu bir tiyatro' asıl Meclis'in üzerine yıldırım o gün düştü. Ne yaptınız arkadaş?" şeklinde konuştu.