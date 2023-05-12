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Gazeteci Okan Müderrisoğlu: Rus elçiliğin açıklamasına göre Kılıçdaroğlu’nun sözleri karşılıksız kalmayacak!

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Giriş: 12.05.2023 01:53
ABD ve Batı ile açık açık bir ittifak yürüten 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan da Türkiye düşmanı FETÖ-PKK ile dirsek temasını sürdürüyor. FETÖ tarafından el altından verilen sahte bilgilerle Türkiye-Rusya ilişkilerini sabote etmeye kalkışan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi için bir takım senaryoları devreye soktu. Son yaşanan gelişmeler denkleminde Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkilerine A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programında değinen Gazeteci Okan Müderrisoğlu, “Sıcak bir bilgi var. Bizim diplomasi muhabirimiz Betül Usta, Rus Büyükelçiliği ile temasa geçti. Türkiye’de seçim sürecinin devam ettiği ancak son düzlükte bulunduğu için seçim süreci ve içişleri ile ilgili an itibari ile yorum yapmayacaklarını fakat Kılıçıdaroğlu’nun iddialarına da cevap vermek haklarının olduğunu söylediler. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri havada ya da karşılıksız kalmayacak.” dedi. Diğer yandan Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin “Avrupa’nın ABD’nin dili!” olduğunu söyledi. Bir de bomba bir Ankara kulisini açıklayan Müderrisoğlu, "Bir anlamda spekülatif bir boyutu da var. Kılıçdaroğlu'nun gizemli ABD ziyaretinde boşlukta kalan yönlerle ilgili bir paylaşım olacağı. Ve kamuoyunca bir sorgulamaya gireceği yönünde bir iddia var." şeklinde konuştu.
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