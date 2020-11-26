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Gazeteci Hikmet Genç Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ben de sana siyasetçi demiyorum mesela!

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Giriş: 26.11.2020 23:55
Güncelleme:26.11.2020 23:59
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yaptığı hakarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak "ötekileştirmeyeceğiz" demesine rağmen ikiyüzlü bir tavır sergilediğini belirten Genç, "Muhalefet partisinin lideri çıkacak şunlar öğretmendir bunlar öğretmen değildir diyecek. Sen onlara öğretmen desen ne olacak demesen ne olacak? Ben de sana siyasetçi demiyorum mesela." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik hakaretinin ardından Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç A Haber'de yaşanan olayı değerlendirdi.

EN ÇOK YALAN SÖYLEYEN DE HİÇ YALAN SÖYLEMEM DER

Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu'nun "Biz iktidara gelirsek kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız" sözlerinin "En çok yalan söyleyen kişilerin de ben hiç yalan söylemem" demesine benzetti.

İKİYÜZLÜLÜK!

Hayatı boyunca böyle bir ayrıştırıcı dil görmediğini belirten Genç, Öğretmenler Gününde Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik hakaretini sert bir dille eleştirdi. Genç, Kılıçdaroğlu'nun "Ötekileştirmeyeceğiz" diyerek ikiyüzlü bir tavır sergilediğini belirtti.

YALAKA,SATILIK KALEM, ADAM DEĞİLSİN

Bir sanatçının Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmesi durumunda "yalaka", muhalefeti eleştirirsen "satılık kalem", şu partiye oy verirsen "öğretmen değilsin"i şu STK'ya üyeysen "adam değilsin" gibi bir ayrıştırıcı dille karşılaştığını belirten Genç, Kılıçdaroğlu'nun insanları hedef aldığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU DA SİYASETÇİ DEĞİL!

Genç Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Muhalefet partisinin lideri çıkacak şunlar öğretmendir bunlar öğretmen değildir diyecek. Sen onlara öğretmen desen ne olacak demesen ne olacak? Ben de sana siyasetçi demiyorum mesela." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan öğretmenlerle ilgili garip sözler CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ GARİP SÖZLER

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