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Galata Köprüsü'nde tarihi eylem! Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan anlamlı çağrı: Dik duruşumuzu tüm dünya görecek

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Giriş: 28.12.2023 21:53
Terör devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama 'dur' demek ve teröre tepki için Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda 1 Ocak 2024'de saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek. Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak, anlamlı bir çağrıda bulunarak tüm vatandaşlarımızı zulme karşı dik duruş sergilemeye Galata Köprüsü'ne davet etti.
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’tan anlamlı çağrı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan anlamlı çağrı
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