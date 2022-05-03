Futbolcunun kardeşinden kiracıya darp! Daireyi boşaltmayınca tartışma çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı'nın kiracısı olan mühendis İlkem Onur Cengiz, iddiaya göre dairİstanbul Beyoğlu'nda ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı'nın kiracısı olan mühendis İlkem Onur Cengiz, iddiaya göre daireyi boşaltması için aldığı hakaret dolu telefonların ardından saldırıya uğradı. Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'nın kendisini darp ettiğini iddia eden 33 yaşındaki mühendis, başından geçenleri anlattı. Futbolcunun kardeşinden kiracıya darp! Daireyi boşaltmayınca tartışma çıktıeyi boşaltması için aldığı hakaret dolu telefonların ardından saldırıya uğradı. Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'nın kendisini darp ettiğini iddia eden 33 yaşındaki mühendis, başından geçenleri anlattı.

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