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Fransız ekipten AFAD’a övgü: İlk defa Türkiye'deki kadar iyi bir organizasyon gördüm

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Giriş: 10.03.2023 19:01
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye tek yürek olurken, felaketin ardından dünyanın da birçok yerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti. Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına Fransa’dan gelen ekibin başı Eric Zipper “Hükümet, AFAD, diğer dernekler işini iyi yaptı. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamazdı” demişti. Fransız ekip liderleriyle yaptığı görüşmeleri sosyal medyadan paylaşan A Haber muhabiri Ömer Aydın ise ekip liderlerinin sözlerini şöyle aktardı: “25 yıl afet bölgelerinde ABD-BM ekipleriyle çalıştım. İlk defa Türkiye'deki kadar iyi bir organizasyon gördüm. AFAD ile çalıştık, çok başarılıydı. Fransa'nın bu çapta bir krizi yönetebileceğinden şüpheliyim!” İşte ayrıntılar...
Fransız ekipten AFAD’a övgü
Fransız ekipten AFAD’a övgü
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