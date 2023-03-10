10 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fransız ekipten AFAD’a övgü: İlk defa Türkiye'deki kadar iyi bir organizasyon gördüm
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye tek yürek olurken, felaketin ardından dünyanın da birçok yerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti. Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına Fransa’dan gelen ekibin başı Eric Zipper “Hükümet, AFAD, diğer dernekler işini iyi yaptı. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamazdı” demişti. Fransız ekip liderleriyle yaptığı görüşmeleri sosyal medyadan paylaşan A Haber muhabiri Ömer Aydın ise ekip liderlerinin sözlerini şöyle aktardı: “25 yıl afet bölgelerinde ABD-BM ekipleriyle çalıştım. İlk defa Türkiye'deki kadar iyi bir organizasyon gördüm. AFAD ile çalıştık, çok başarılıydı. Fransa'nın bu çapta bir krizi yönetebileceğinden şüpheliyim!” İşte ayrıntılar...