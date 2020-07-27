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Fransa’nın Libya hesabı ne? Akdeniz’de kimler oyun dışı kaldı? Abdullah Ağar Libya satrancını A Haber'e anlattı

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Giriş: 27.07.2020 15:58
Güncelleme:27.07.2020 16:05
Son dakika haberi... Yunanistan Türkiye’nin Akdeniz açık deniz alanlarının önünü kesmeye çalışırken Fransa da Türkiye-Libya deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasının içini boşaltma çabasında. Fransa’nın Libya hesabı ne? Libya’da n hedefliyor? Akdeniz’de kimler oyun dışı kaldı? Libya satrancında dengeler hangi yönde değişiyor? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A haber canlı yayınında Libya satrancında gelinen son durumu değerlendirdi. Ağar, "Fransa, PKK’ya vermiş olduğu desteğin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz açık deniz alanlarının önünü kesmeye çalışırken Fransa da Türkiye-Libya deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasının içini boşaltma çabasında. Fransa'nın Libya hesabı ne? Libya'da n hedefliyor? Akdeniz'de kimler oyun dışı kaldı? Libya satrancında dengeler hangi yönde değişiyor? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A haber canlı yayınında Libya satrancında gelinen son durumu değerlendirdi.

FRANSA BEDELİNİ ÖDEYECEK

Ağar, bölgede yaşanan son gelişmelerden bahsederek, "Türkiye mücadelesine devam ediyor. Bu mücadeleleri inşallah kazanırız. Kazandığımız taktirde asıl kavga dövüş asıl hırçınlık ondan sonra kendisini gösterecek. Çünkü Fransa burada jeopolitik müttefiklerini kaybedecek hem de Libya'daki kazanımlarını kaybedecek. Türkiye'nin üniter yapısına yönelmiş yıkıcı bölücü terör örgütü PKK'ya vermiş olduğu desteğin bedelini ödeyecek." dedi.

Son dakika: Türkiyenin soluğu enselerinde! Teröre darbe üstüne darbe SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN SOLUĞU ENSELERİNDE! TERÖRE DARBE ÜSTÜNE DARBE

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