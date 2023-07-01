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Fransa’da iç savaş mı? Eski Paris Büyükelçisi Uluç Özülker A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 14:32
Fransa’da polis kurşunu ile ölüm isyan çıkardı. Fransa'da etnik ayrımcılık mı var? Fransa'da polisin azınlıklara tavrı ne? Irkçılık Macron döneminde mi arttı? Eski Paris Büyükelçisi Uluç Özülker, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özülker, “Fransa değişmez. Fransa hep aynı Fransa’dır.” dedi.
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