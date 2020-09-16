Fransa-Yunanistan ortaklığı yeni değil! "Fransa Yunanistan'ı neden sahaya sürdü?" sorusunun yanıtı

Doğu Akdeniz'de bugün yaşananlar bölgedeki geçmiş olaylarla oldukça bağlantılı durumda! Bugün kendi içinde sıkışan ve ekonomisi daralan Fransa, Akdeniz’de Yunanları ve çıkar gruplarını kullanıyor. Türkiye ise emperyal odaklara geçit vermeyerek satranç tahtasında taşlarını tek tek oynatıyor. İşte Yunanistan ve Fransa ortaklığını tüm detayları ile deşifre eden A Haber’in analiz haberi…