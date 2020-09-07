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Fransa, Türkiye - Yunanistan savaşı mı istiyor? Prof. Dr. Enis Tulça değerlendirdi

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Giriş: 07.09.2020 22:55
Güncelleme:07.09.2020 22:56
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, Türkiye - Yunanistan gerilimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransa’nın Güney Kıbrıs’a hava üssü kurarak Yunanistan’a arka çıkmasını değerlendiren Prof. Dr. Enis Tulça, bu tutumun çok eskilere dayandığını, Fransa’nın dış siyasetinde neredeyse bir şiar haline geldiğini belirterek Fransızların planlarını anlattı.
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