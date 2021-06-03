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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya'da Türkiye varlığından rahatsız!
Fransa Cumburbaşkanı Emmanuel Macron, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Paris'te bir araya geldi. Gündeminde ise yine Türkiye vardı. Türkiye'nin Libya'daki varlığına son vermesi gerektiğini savunan Macron, ülkesinin ise Libya'ya güvenliği sağlama konusunda yardıma hazır olduğunu söyledi.