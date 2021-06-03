03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya'da Türkiye varlığından rahatsız!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya'da Türkiye varlığından rahatsız!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2021 14:31
Güncelleme:03.06.2021 14:47
Fransa Cumburbaşkanı Emmanuel Macron, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Paris'te bir araya geldi. Gündeminde ise yine Türkiye vardı. Türkiye'nin Libya'daki varlığına son vermesi gerektiğini savunan Macron, ülkesinin ise Libya'ya güvenliği sağlama konusunda yardıma hazır olduğunu söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
17-25 Aralık’ta kumpas nasıl çöktü?
17-25 Aralık’ta kumpas nasıl çöktü?
Türkiye yakın tarihinin kara sayfası
Türkiye yakın tarihinin kara sayfası
Deniz salyasıyla mücadele
Deniz salyasıyla mücadele
AK Parti MKYK'nın gündemi ne?
AK Parti MKYK'nın gündemi ne?
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
FETÖ'nün suikast timine ceza yağdı
FETÖ'nün suikast timine ceza yağdı
Dikkat çeken yorum: CHP'nin ve dostlarının...
Dikkat çeken yorum: CHP'nin ve dostlarının...
Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?
Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?
Eylül ayında yüz yüze eğitim
Eylül ayında yüz yüze eğitim
CHP – İYİ Parti ve HDP’nin gizli ittifakı
CHP – İYİ Parti ve HDP’nin gizli ittifakı
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail’in Başbakanı kimdir?
İsrail’in Başbakanı kimdir?
Daha Fazla Video Göster