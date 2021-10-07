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FOX TV'nin 6-8 Ekim skandalına sert tepki: ABD’nin desteğiyle Türkiye’ye diz çöktüreceklerini sandılar! Bu ülkenin düşmanlığını üstlenenler faaliyetlerinden vazgeçmiyor

A Haber
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Giriş: 07.10.2021 10:15
ABD tetikçisi FOX TV, 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde katliam emri veren Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ekranlara çıkarark bir skandala imza attı. Bu bir mesaj mı? 6-8 Ekim olaylarında neler yaşanmıştı? AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Güvenç, "Yapılanlar aslında bunların nasıl bu ülkenin değerlerine bu ülkenin gençlerine insanına varlığına kin ve nefret dolu olduğunu göstermektedir. Unutulması mümkün değildir." dedi.
Türkiye’ye diz çöktüreceklerini sandılar! "TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRECEKLERİNİ SANDILAR!"
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