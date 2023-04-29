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Fondaş TELE 1'de skandal! Merdan Yanardağ laiklik üzerinden AK Parti'ye kin kustu

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Giriş: 29.04.2023 14:54
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki hafta kala CHP fondaşı medyayı panik sardı. Kandil'in siyasi ayağı olan HDP'nin kapatma davasına gece gündüz tepki yayınları yapan fondaşlar, 28 Şubat'tan kalma algı operasyonuyla AK Parti'yi hedef almaya devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı TELE 1'deki yayında hedef alan fondaş Merdan Yanardağ, lailkik ilkesini öne sürerek AK Parti'nin kapatılması gerektiğini iddia etti.
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