19 Ağustos 2023, Cumartesi
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Fondaş medya yine iş başında | Bir ağız olup "Mehmet Şimşek istifa etti" yalanını ortaya attılar! Yalan ile hedeflenen neydi?
Türkiye'nin seçim sonrası yakaladığı yükseliş trendinden rahatsızlık duyanlar; spekülatif eylemlere girişti. Borsa İstanbul, rekor üstüne rekor kırarken fondaş medya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasını ortaya attı. Piyasalarda tedirginlik oluşturmaya yönelik bu iddia çok geçmeden yalanlandı. Peki fondaş medyanın amacı neydi? Planları ne yapmaktı? Gündemin sıcak konusunu A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.