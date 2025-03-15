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Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’a bahis operasyonu

Flash TV'nin sahibi Erkan Kork’a bahis operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 11:01
İstanbul'da uluslararası yasa dışı bahis çetesinin Türkiye ayağına yönelik operasyon vardı. Soruşturmanın merkezinde ise Flash Haber televizyonunu satın alarak son dönemde medya dünyasında adını duyuran Erkan Kork var. İddialar ciddi. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ayrıntıları aktardı.
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Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’a bahis operasyonu
Erhan Kork’a bahis operasyonu
Erhan Kork’a bahis operasyonu
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