Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’a bahis operasyonu

İstanbul'da uluslararası yasa dışı bahis çetesinin Türkiye ayağına yönelik operasyon vardı. Soruşturmanın merkezinde ise Flash Haber televizyonunu satın alarak son dönemde medya dünyasında adını duyuran Erkan Kork var. İddialar ciddi. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ayrıntıları aktardı.

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