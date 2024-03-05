Fırsatçılar beyaz ete de zam yaptı! A Haber ekibi araştırdı

Fırsatçıların kırmızı ete yaptığı peş peşe zamların ardından beyaz ette de etiketler değişti. A Haber ekibi, İstanbul’un çeşitli noktalarında fiyat araştırması yaptı, kasaplara da mikrofon uzattı. İşte detaylar….

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN