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Fırsatçılar beyaz ete de zam yaptı! A Haber ekibi araştırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 18:21
Fırsatçıların kırmızı ete yaptığı peş peşe zamların ardından beyaz ette de etiketler değişti. A Haber ekibi, İstanbul’un çeşitli noktalarında fiyat araştırması yaptı, kasaplara da mikrofon uzattı. İşte detaylar….
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