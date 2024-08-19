Filistinli iş insanına susturucu silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane'de maskeli kişilerce bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda filistinli iş insanı olduğu öğrenilen kişi ile koruması yaralandı. Şoför ise hayatını kaybetti.

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