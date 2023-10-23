Filistinli gencin vurulma anı! İsrail'in bombaladığı evini görüntülerken öldürüldü

İsrail'in üç koldan kıskaca aldığı Gazze şeridinden yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail bombardımanında evi yıkılan bir Filistinli, harabeye dönen mahallesinde çekim yapıyordu. Ancak İsrail ordusu, tam da o anda aynı bölgeyi yeniden vurdu. İşte o anlar…

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