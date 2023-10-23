23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Filistinli gencin vurulma anı! İsrail'in bombaladığı evini görüntülerken öldürüldü

Filistinli gencin vurulma anı! İsrail'in bombaladığı evini görüntülerken öldürüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2023 16:51
İsrail'in üç koldan kıskaca aldığı Gazze şeridinden yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail bombardımanında evi yıkılan bir Filistinli, harabeye dönen mahallesinde çekim yapıyordu. Ancak İsrail ordusu, tam da o anda aynı bölgeyi yeniden vurdu. İşte o anlar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistinli gencin vurulma anı!
Filistinli gencin vurulma anı!
Yaralı bebekleri gazeteci taşıdı!
Yaralı bebekleri gazeteci taşıdı!
ABD’li siyasetçi: İnsanlığınız nerede kaldı?
ABD'li siyasetçi: İnsanlığınız nerede kaldı?
Gazze’de salgın hastalıklar başladı
"Gazze’de salgın hastalıklar başladı"
Devlet-millet Müslüman soykırımında!
Devlet-millet Müslüman soykırımında!
Refah Sınır Kapısı’nda hareketlilik
Refah Sınır Kapısı’nda hareketlilik
Katiller askeri sevkiyatı artırdı
Katiller askeri sevkiyatı artırdı
Katil İsrail’de gözler güney sınırında!
Katil İsrail’de gözler güney sınırında!
Gazze’de patlama anı böyle kaydedildi
Gazze’de patlama anı böyle kaydedildi
Lübnan’a yıkarız tehdidi
Lübnan'a "yıkarız" tehdidi
Bir annenin en zor vedası!
Bir annenin en zor vedası!
Katil İSRAİL çocukları öldürdüğü videoyu paylaştı
Katil İSRAİL çocukları öldürdüğü videoyu paylaştı
Daha Fazla Video Göster