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Filistinli aktivist Hanady Halawani A Haber’de

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Giriş: 15.09.2020 15:24
Güncelleme:15.09.2020 15:44
Filistinli aktivist Hanady Halawani İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını A Haber’e değerlendirdi. Halawani “Başımıza yıkılan evlerimizi işgale uğrayan mescitlerimizi unutanlar varsa bu işgalcilerle normalleşebilirler" dedi. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ise teşekkür mesajı gönderdi. Detaylar dış haberler editörü Eda Ulusoy’un özel röportajında…

Filistinli aktivist Hanady Halawani İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını A Haber'e değerlendirdi. Halawani "Başımıza yıkılan evlerimizi işgale uğrayan mescitlerimizi unutanlar varsa bu işgalcilerle normalleşebilirler" dedi. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ise teşekkür mesajı gönderdi. Detaylar dış haberler editörü Eda Ulusoy'un özel röportajında…

Son dakika: Filistinli aktivist Hanady Halawaniden A Habere flaş açıklamalar: Filistinliler işgalcileri asla kabul etmeyecek SON DAKİKA: FİLİSTİNLİ AKTİVİST HANADY HALAWANİ'DEN A HABER'E FLAŞ AÇIKLAMALAR: FİLİSTİNLİLER İŞGALCİLERİ ASLA KABUL ETMEYECEK

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