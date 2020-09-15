Filistinli aktivist Hanady Halawani A Haber’de

Filistinli aktivist Hanady Halawani İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını A Haber’e değerlendirdi. Halawani “Başımıza yıkılan evlerimizi işgale uğrayan mescitlerimizi unutanlar varsa bu işgalcilerle normalleşebilirler" dedi. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ise teşekkür mesajı gönderdi. Detaylar dış haberler editörü Eda Ulusoy’un özel röportajında…

Filistinli aktivist Hanady Halawani İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını A Haber'e değerlendirdi. Halawani "Başımıza yıkılan evlerimizi işgale uğrayan mescitlerimizi unutanlar varsa bu işgalcilerle normalleşebilirler" dedi. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ise teşekkür mesajı gönderdi. Detaylar dış haberler editörü Eda Ulusoy'un özel röportajında…