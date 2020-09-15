ERDOĞAN FİLİSTİN'İ ASLA YALNIZ BIRAKMADI

Türk halkı ve hükümetinin Filistin davası ve halkının yanındaki duruşu çok önemli. Özellikle son olarak Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bizim için müjdeli bir haber oldu. Çünkü bunu gerçekleştiren irade inanıyoruz ki Mescid-i Aksa'ya da özgürlüğünü geri getirecektir. Türkiye zaten hep yanımızdaydı ve Allah'ın izniyle bizim yanımızda kalacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Onlar Filistin'i asla yalnız bırakmadılar. Özellikle biz kalpten Kudüslü olarak kabul ettiğimiz o güzel insanın Sayın Erdoğan'ın bizi yalnız bırakmadığına şahidiz ve bunu yaşıyoruz. Bizi bir gün bile unutmadı. Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz.