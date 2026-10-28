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Karadeniz'de yoğun yağış fındık üreticisini vurdu! Küllenme riski var mı?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karadeniz'de yoğun yağış fındık üreticisini vurdu! Küllenme riski var mı?

Karadeniz'de etkili olan yoğun yağışlar, fındık üreticilerinin hasat sonrası kurutma ve harmanlama çalışmalarını zorlaştırdı. Güneşli havanın yetersiz kalması nedeniyle ürünlerini kurutmakta güçlük çeken çiftçiler, şimdi de küllenme hastalığı riskiyle karşı karşıya. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, yağışların fındık üzerindeki etkilerini ve hastalığa karşı alınabilecek önlemleri değerlendirdi. Bölgedeki son durumu A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan ve kameraman Mustafa Aydın görüntüleyerek aktardı.

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