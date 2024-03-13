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Fikret Bila'nın başörtüsünü hedef alan sözlerine A Haber'de sert tepki: Beyin sulanma durumu var!
CHP'nin fonladığı gazetecilerin başörtüsü hazımsızlığı bitmek bilmiyor. HALK TV yazarı Fikret Bila'nın katıldığı televizyon programında başörtüsüne yönelik sözleri, tepki çekti. Canlı yayında başörtüsü hazımsızlığını dile getiren Bila, kamuda başörtüsünün laikliğe ve tarafsızlığa aykırı olduğunu dile getirdi.
"28 ŞUBAT DÖNEMİNDEN KALMIŞ!"
A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş ise Fikret Bila'nın sözlerini "Vahim" diyerek eleştirdi. Bu tarz açıklamaların 28 Şubat dönemini hatırlattığını dile getiren Kızıltaş, Bila'ya Türkiye'nin değerlerini görmezden geldiğini belirterek tepki gösterdi. Kızıltaş, şunları söyledi: Ben ilk gördüğümde 28 Şubat döneminden kalmış olmalı dedim. Her şeyi açık konuşalım. Türkiye gerçeği kadınların yüzde 70'i başörtüsü kullanır.
Birinin çıkıp bu toplumda türban takan öğretmen subay savcı hakim ve tarafsızlık sözleri ediyorsa o adama bir dakika derler. Çocuğun karşısına başı açık bir öğretmen çıkartmak normal oluyorsa başörtüsü nasıl anormal olabiliyor? Bir hakim savcı neden başörtülüyse tarafsız olamıyor? Fikret Bila maalesef tıpkı ait olduğu çevrenin mahallenin görüşlerine çok kafayı takmış olmalı. İşin garibi CHP içindeki çalkalanmada kendisine düşen bir rol var ve bunu oynamak istiyor.
Bila'nın bu sözleri oldukça vahim. Asıl vahimi de bu ülkede yaşayıp yıllarına birlikte şahit olduğumuz gazetecilik konusunda ciddi çalışmalar yapmış ismin bugün çıkıp başörtüsü konusunda bu değerlendirmeler yapması üzücü. Milletimizin inançlarını bu kadar aşağılamak, inançlarına değer veren kesimlerine laf uzatmak hiç yakışmadı.