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Fidan Gül’ün evinden Murat Miniç çıktı

Fidan Gül'ün evinden Murat Miniç çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 13:23
Güncelleme:15.04.2025 13:23
İhaleye fesat karıştırma suçundan gözaltı kararı verilen Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını, geçtiğimiz aylarda belediyenin güvenlik personeliyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açtı. Fidan Gül'ün nerede olduğunu soran polislere yanıt veren Miniç "içeride" dedi. Bu sırada saatin 07.30 olması dikkat çekti.
Fidan Gül’ün evinden Murat Miniç çıktı
Fidan Gül’ün evinden Murat Miniç çıktı
Fidan Gül'ün evinden Murat Miniç çıktı
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