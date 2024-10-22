Fetullah Gülen'in yerine kim geçecek? İşte FETÖ suikastları... Kumpas ve ihanetler!

Teröristbaşı Fetullah Gülen vatana ihanet etti ve vatansız olarak öldü. FETÖ'de yeni elebaşı kim olacak? Hangi isimlere suikast yaptılar? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, FETÖ’nün kumpas ve müdahale girişimleri ile cinayetlerini anlattı.

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