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Fetullah Gülen'in yerine kim geçecek? İşte FETÖ suikastları... Kumpas ve ihanetler!

Fetullah Gülen'in yerine kim geçecek? İşte FETÖ suikastları... Kumpas ve ihanetler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 09:55
Teröristbaşı Fetullah Gülen vatana ihanet etti ve vatansız olarak öldü. FETÖ'de yeni elebaşı kim olacak? Hangi isimlere suikast yaptılar? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, FETÖ’nün kumpas ve müdahale girişimleri ile cinayetlerini anlattı.
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