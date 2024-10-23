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FETÖ’ye sosyal medyada ağır darbe! 119 hesap kapatıldı

FETÖ’ye sosyal medyada ağır darbe! 119 hesap kapatıldı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 09:21
Elebaşları Fetullah Gülen'in ölümüyle sarsılan FETÖ'ye bir darbe de sosyal medyada vuruldu. Örgütle iltisaklı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişim engeli getirildi. 119 kişi arasında başta Hakan Şükür olmak üzere Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı ve Emre Uslu da bulunuyor.
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