FETÖ’ye sosyal medyada ağır darbe! 119 hesap kapatıldı

Elebaşları Fetullah Gülen'in ölümüyle sarsılan FETÖ'ye bir darbe de sosyal medyada vuruldu. Örgütle iltisaklı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişim engeli getirildi. 119 kişi arasında başta Hakan Şükür olmak üzere Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı ve Emre Uslu da bulunuyor.

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