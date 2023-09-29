29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ'ye para transferi operasyonu! Operasyonda FETÖ'cülere para aktaran 52 kişi yakalandı

FETÖ'ye para transferi operasyonu! Operasyonda FETÖ'cülere para aktaran 52 kişi yakalandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2023 12:42
Antalya'da tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yardım edenlere operasyon yapıldı. 52 şüpheli "transfer operasyonu" ile yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ’ye para transferi operasyonu!
FETÖ'ye para transferi operasyonu!
Türkiye’yi korkutan çifte patlama!
Türkiye’yi korkutan çifte patlama!
Şahinler çetesi çökertildi
Şahinler çetesi çökertildi
Ganire Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı
Ganire Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?
Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?
11 ilde Transfer Operasyonu
11 ilde "Transfer Operasyonu"
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu
CHP'li belediyelere rüşvet operasyonu
MGK sona erdi: İşte alınan kritik kararlar!
MGK sona erdi: İşte alınan kritik kararlar!
Gezi Parkı davasında karar çıktı!
Gezi Parkı davasında karar çıktı!
Hilal Nesin’den Ermenilere ağıt!
Hilal Nesin'den Ermenilere ağıt!
Daha Fazla Video Göster