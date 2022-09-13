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FETÖ’ye bir operasyon daha: 12 gözaltı var

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Giriş: 13.09.2022 09:41
Son dakika haberleri… İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduklarının, bazı şüphelilerin örgüt adına “Himmet” adı altında paralar topladıklarının, bazı şüphelilerin ise polislerden ve askeri personellerden sorumlu sözde “Mahrem İmam” olarak faaliyetler yürüttüklerinin tespit edildiği ifade edildi.
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