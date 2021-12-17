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FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı? Emrullah İşler: FETÖ CHP'yi teslim almıştır

A Haber
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Giriş: 17.12.2021 12:21
Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı? CHP nasıl FETÖ'nün sözcüsü haline geldi? AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "FETÖ, hükümeti deviremedi, ülkeye darbe yapamadı ama CHP’yi maalesef teslim almıştır. Ve CHP FETÖ’nün en büyük savunucusu haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
FETÖ CHPyi teslim almıştır "FETÖ CHP'Yİ TESLİM ALMIŞTIR"
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FETÖ CHP’yi teslim almıştır
"FETÖ CHP'yi teslim almıştır"
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